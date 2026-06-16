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НовостиВ мире16 июня 2026 12:20

Макрон пожаловался Зеленскому на сложный разговор с Трампом

Макрон рассказал Зеленскому при встрече во Франции о непростых переговорах с Трампом
Мария МАМАЕВА
Макрон пожаловался Зеленскому на сложный разговор с Трампом

Макрон пожаловался Зеленскому на сложный разговор с Трампом

Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался главе киевского режима Владимиру Зеленскому на сложные переговоры с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Во время встречи бывшего комика во Франции Макрон рассказал ему о непростом разговоре с главой Белого дома во время двусторонней встречи.

«Вчера мы провели сложный разговор с президентом Трампом», - сообщил французский лидер.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп прибыл на саммит G7 во Францию, где прошло отдельное обсуждение Украины с участием приглашенного в последний момент Зеленского. На полях мероприятия президент США заявил, что намерен вернуться к урегулированию украинского кризиса, однако это лишь напугало основных союзников Киева из Европы.