Макрон пожаловался Зеленскому на сложный разговор с Трампом Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался главе киевского режима Владимиру Зеленскому на сложные переговоры с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Во время встречи бывшего комика во Франции Макрон рассказал ему о непростом разговоре с главой Белого дома во время двусторонней встречи.

«Вчера мы провели сложный разговор с президентом Трампом», - сообщил французский лидер.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп прибыл на саммит G7 во Францию, где прошло отдельное обсуждение Украины с участием приглашенного в последний момент Зеленского. На полях мероприятия президент США заявил, что намерен вернуться к урегулированию украинского кризиса, однако это лишь напугало основных союзников Киева из Европы.