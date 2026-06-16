Польша примет на своей территории постоянную военную базу США Фото: EAST NEWS.

Польша готовится принять на своей территории постоянную военную базу США. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина.

Сейчас в Польше находятся около 10 тысяч американских солдат. Их присутствие организовано по принципу ротации, однако Варшава хочет перейти к более устойчивому формату.

«Мы не можем ожидать реализации обещаний, оглашенных президентом Трампом об американских солдатах, а должны к этому подготовиться, чтобы американские солдаты имели где разместиться. Лучшей гарантией является создание постоянной базы», — сказал Туск.

Кабмин во вторник рассмотрит специальный проект постановления. Его предложил вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Документ касается подготовки условий для размещения американских военных. Среди них Туск назвал логистику, финансирование, организационные вопросы и жилье для солдат.

Польша также хочет заранее снять возможные сомнения США. Туск подчеркнул, что, если Варшава действительно рассчитывает на постоянную базу, подготовку нужно начинать заранее. Иначе другие страны могут попытаться перехватить эту инициативу.

Немногим ранее Польша выдвинула Украине условия для вступления в Евросоюз. Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заявил, что Варшава не должна давать согласие на прием Киева в ЕС, пока тот не выполнит требования. Среди них он назвал отказ от нацистской идеологии, уважение прав польского меньшинства и послабления для промышленности.