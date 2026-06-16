СК завершил расследование дела в отношении главреда Baza Трифонова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Предварительное следствие по делу главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его коллеги Татьяны Лукьяновой завершено. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Михальчик.

Сейчас защита заканчивает знакомиться с материалами уголовного дела. После этого материалы могут быть переданы в суд для рассмотрения по существу.

«Об окончании следствия объявили на прошлой неделе, а сейчас заканчивается ознакомление с материалами уголовного дела», — сказал адвокат.

Другие подробности дела Михальчик в приведенном фрагменте не раскрыл.

Ранее по делу, связанному с Telegram-каналом Baza, арестовали полицейского из Краснодара. По данным следствия, сотрудники правоохранительных органов могли передавать служебную информацию за деньги. Главный редактор Baza Глеб Трифонов и Татьяна Лукьянова также были задержаны по подозрению в даче взятки, но вину не признали.