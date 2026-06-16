В Крыму пресекли деятельность группы, помогавшей украинским мошенникам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении восьми местных жителей. Их обвиняют в обеспечении работы незаконных SIM-боксов в интересах мошеннических кол-центров, расположенных на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Уголовное дело расследуется военными следственными органами СК России по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой).

Следователи установили, что обвиняемые действовали в период с 2024 по 2026 год. Инструкции и координацию они получали через мессенджер Telegram от неустановленных кураторов, скрывавшихся под никами Kiber и Sipa.

«Они обеспечивали функционирование абонентских терминалов пропуска трафика ... для массовых телефонных атак на граждан Российской Федерации с целью хищения их денежных средств», — подчеркнули в ведомстве.

Использование SIM-боксов позволяло злоумышленникам маскировать международные звонки из украинских кол-центров под внутрироссийские номера, что повышало доверие жертв к мошенникам и облегчало кражу денег с их счетов.

Напомним, участие россиян в работе SIM-боксов помогает террористам и мошенникам. ФСБ России пообещала выявить и наказать всех пособников, сообщив о том, что уже задержаны сотни людей.