Мигрень или обычная боль: врач назвала ключевые различия

Невролог рассказала, чем мигрень отличается от привычной головной боли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Невролог Ксения Шевцова рассказала, по каким признакам можно отличить мигрень от обычной головной боли. Специалист подчеркнула, что ключевую роль играют длительность приступа, его сила и дополнительные симптомы. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Мигрень обычно начинается с одной стороны головы, но может распространяться и на другую. Это длительная головная боль, приступ длится от четырех до 72 часов и оценивается, как минимум, на пять баллов по шкале боли», – отметила врач.

По словам Шевцовой, мигрень нередко сопровождается светобоязнью, повышенной чувствительностью к звукам, а также тошнотой и рвотой. При этом боль усиливается при физической активности и может существенно снижать работоспособность человека.

Медик также добавила, что обычные обезболивающие препараты часто не дают ожидаемого эффекта при мигрени, поскольку воздействуют только на болевой симптом, но не влияют на механизм развития приступа.

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