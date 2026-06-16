Адвокат раскрыл, какое наказание может получить убийца девочки в Приморье

Матвеев: Убившего девочку в Приморье подростка не посадят в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

12-летнего подозреваемого в убийстве сверстницы в Приморском крае не отправят в колонию. Его возраст не достигает установленного законом порога ответственности. Об этом 16 июня заявил адвокат Тимур Матвеев в беседе с «Известиями».

«Здесь нет пробела в законодательстве - напротив, это осознанный гуманизм, когда государство делает ставку на исправление, а не на кару, поскольку ребенок в таком возрасте еще не до конца осознает последствия своих поступков», - пояснил Матвеев.

По словам юриста, уголовная ответственность за убийство наступает с 14 лет. Поэтому действия мальчика юридически квалифицируются как «общественно опасное деяние». Помещение подростка в психиатрический стационар до суда является стандартной мерой для проведения психологической экспертизы.

Матвеев также уточнил, что лишение свободы к ребенку применено быть не может. Однако его родители обязаны возместить семье погибшей материальный и моральный ущерб. Если вина подростка будет установлена, суд вправе назначить ему принудительные меры воспитательного воздействия. Подростка могут направить в специализированное учреждение закрытого типа.

Напомним, что об инциденте стало известно 16 июня. В этот день тело 12-летней школьницы нашли на чердаке в селе Врангель. Следователи сообщили, что выявили признаки насильственной смерти. Сразу же после этого был задержан такого же возраста мальчик.