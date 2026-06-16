Пожарный погиб от взрыва, но смог вернуться: он рассказал, что видел на том свете

Швед описывал увиденное как спокойное и красивое место. Фото: Galyna Andrushko/Shutterstock/Fotodom

Шведский пожарный Лассе Густавсон едва не погиб при газовом взрыве, провел два месяца в искусственной коме и после пробуждения рассказал, что видел «рай». Об этом пишет Mirror.

Густавсону было 24 года, когда он находился на дежурстве вместе с коллегой Лейфом. Во время выезда мужчинам пришлось бежать сквозь горящий газ. Оба получили тяжелые ожоги, в больнице их ввели в состояние медикаментозного сна.

Спустя два месяца Лассе пришел в себя. Тогда мать сообщила ему, что Лейф умер. Сам пожарный позже признался, что уже знал об этом, потому что пережил околосмертный опыт.

«В нашей культуре говорят, что Лейф умер, но, по моему опыту, он не просто умер — он вернулся домой», — рассказал Густавсон.

Швед описывал увиденное как спокойное и красивое место. По его словам, он оказался среди гор, рядом с глубокой долиной, голубой рекой, зелеными лесами и лугами. Ощущения он сравнил с летним полднем: не было ни холода, ни жары, а сама картина напоминала рай.

Через четыре года после взрыва Густавсон вернулся в пожарную службу. Позже он начал помогать людям, пережившим тяжелые травмы, а также выступать с мотивационными лекциями.

Сейчас 69-летний швед живет с последствиями ожогов лица уже 45 лет. Пережитое изменило его отношение к жизни и смерти. Он признался, что не боится самой смерти и воспринимает ее как возвращение домой, хотя процесс умирания все равно считает пугающим.

«Я считаю смыслом жизни быть добрым. А когда вы не так добры, извинитесь», — сказал Густавсон.

Он также считает, что человеку важно раскрыть свои способности и делиться ими с другими. Главным ответом на вопрос о предназначении Лассе назвал любовь, хотя и признал, что это может звучать как старое клише.

Не менее удивительная история недавно произошла под Ростовом. Там учителю математики стало плохо во время урока, а уже в машине скорой у него остановилось сердце. Медики смогли вернуть мужчину к жизни, хотя счет шел буквально на минуты.