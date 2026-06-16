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НовостиВ мире16 июня 2026 12:45

В ЕС требуют расследования в отношении депутата Картхайзера за лояльность РФ

В ЕС призвали проверить евродепутата Картхайзера из-за визитов в Россию и контактов с членами Госдумы РФ
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария МАМАЕВА
В ЕС требуют расследования в отношении депутата Картхайзера за лояльность РФ

В ЕС требуют расследования в отношении депутата Картхайзера за лояльность РФ

Фото: REUTERS.

В ЕС требует проведения расследования в отношении евродепутата от Люксембурга Фернана Картхайзера после встречи с российскими официальными лицами. Об этом сообщает издание Politico.

В материале уточняется, что письмо с соответствующим предложением в надзорный орган Европейского парламента направила его председатель Роберта Метсола. В прошлом году Картхайзер был исключен из фракции «Европейская группа консерваторов и реформистов» в ЕП за предыдущую поездку в Москву.

Обращение Метсолы связано с проверкой Картхайзер на нарушение кодекса поведения на фоне еще двух посещений депутатом России и проведении как минимум четырех видеоконференций с членами Госдумы РФ. Сам Картхайзер, комментируя письмо Метсолы, выразил удивление. Он отметил, что контакты с российской стороной были прозрачно инициированным неформальным диалогом.

Ранее Картхайзер заявил, что Евросоюз остается заложником собственной идеологии. Из-за этого ЕС не способен выстраивать конструктивный диалог с Россией.