Стала известна причина смерти Алисы Песоцкой: что случилось с актрисой

Актриса Алиса Песоцкая. Фото: kino-teatr.ru

Актриса Алиса Песоцкая умерла от онкологии. Ей было 54 года. Об этом РИА Новости сообщили в окружении артистки.

Песоцкая скончалась в 62-й больнице Красногорска. 12 апреля ее доставили в больницу, где врачи диагностировали заболевание. Позже актрису перевели в другое медучреждение, прооперировали и выписали домой 12 мая, в день ее рождения.

Через неделю состояние Песоцкой ухудшилось. Родные снова вызвали скорую, после чего актрису доставили в Лобнинскую больницу. Затем началось ожидание перевода туда, где ей ранее делали операцию.

«Она очень хотела жить и была настроена на борьбу. Но, к сожалению, очень поздно обратилась к врачам, и метастазы слишком агрессивно и быстро распространились, были поражены жизненно важные органы», — рассказала собеседница агентства.

3 июня к актрисе приходил священник. Он соборовал ее и причастил. Через несколько часов Песоцкая скончалась. Актрису похоронили на Красногорском кладбище в Москве. Песоцкая была известна зрителям, в частности, по фильму «О чем говорят мужчины».

Немногим ранее стало известно о смерти актрисы Татьяны Плетневой, снимавшейся в «Интернах», «Кухне» и «Реальных пацанах». Она скончалась из-за внезапно выявившейся онкологии. Артистке было 60 лет.