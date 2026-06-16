Женщина из Казахстана получила ожоги рук после взрыва пауэрбанка в ее сумке Фото: Дарья СИДОРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Павлодара в Казахстане получила ожоги рук после взрыва пауэрбанка в сумке. Инцидент произошел в одном из местных фитнес-клубов. Видео случившегося девушка опубликовала на своей странице в соцсети.

Девушка по имени Диляра собиралась уходить после тренировки и находилась в холле. В этот момент в сумке, которая висела у нее через плечо, начал взрываться и гореть портативный аккумулятор. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.

Сначала девушка не поняла, что происходит. Она услышала резкие хлопки и решила, что рядом кто-то стреляет. Через несколько секунд стало ясно, что горит именно ее сумка.

«Тут я осознаю, что это горит моя сумка, пытаюсь ее снять через плечо… Я благодарна сотрудникам клуба за то, что у меня была возможность просто выкинуть эту сумку и убежать», — рассказала Диляра.

Сотрудники фитнес-клуба сразу начали тушить сумку огнетушителем, но огонь не удавалось сбить. После этого ее вынесли на улицу и там все же потушили. Администрация клуба вызвала скорую.

Диляра получила ожоги рук, также у нее частично обгорели волосы. Сначала она не осознавала, насколько серьезной была ситуация, и даже не хотела обращаться к медикам. Но после того, как увидела себя в зеркале, испытала сильный стресс.

Пострадавшую доставили в ожоговый центр. Больше всего болели руки, а жаркая погода только усиливала дискомфорт. От госпитализации девушка отказалась и решила лечиться дома.

После случившегося Диляра призвала внимательнее относиться к выбору пауэрбанков. Она посоветовала проверять устройства на трещины, вмятины и вздутие, а также не носить сомнительную технику в сумке или оставлять в машине в жару.

Похожий случай в 2026 году произошел в Удмуртии. Там пожар начался из-за оставленного на зарядке пауэрбанка. Мужчина вернулся домой и увидел горящий диван, после чего бросился спасать отца. Оба получили ожоги головы, а деревянный дом сгорел.