NYP: Джеффри Эпштейн несколько раз пытался покончить с собой в тюрьме. Фото: Epstein Estate/House Oversight/Keystone Press Agency/Global Look Press

Опальный финансист Джеффри Эпштейн пытался покончить с собой как минимум трижды, прежде чем довел задуманное до конца. Об этом свидетельствуют новые данные расследования обстоятельств смерти осужденного за секс-торговлю и растление малолетних. Об этом пишет New Yourk Post.

Сообщается, что после его кончины в августе 2019 года в камере обнаружили множество запрещенных вещей. Бывший сокамерник Эпштейна в ныне закрытом исправительном центре «Метрополитен», Николас Тартальян, рассказал журналистам, что финансист начал проявлять суицидальные намерения сразу после того, как суд отказал ему в освобождении под залог. Это произошло на 13-й день его содержания под стражей.

По словам Тартальоне, он дважды становился свидетелем того, как Эпштейн готовился к роковому шагу. Осужденный утверждает, что незамедлительно сообщил об этих инцидентах тюремным надзирателям, однако те лишь посмеялись над его предупреждениями. Эти заявления позже подтвердил другой заключенный, Питер Брайт, которому тот рассказывал о происходящем.

В итоге первая подтвержденная попытка самоубийства произошла 22 июля 2019 года. Тартальян обнаружил Эпштейна на полу камеры без сознания и фактически спас ему жизнь. Финансист попытался обвинить сокамерника в нападении, однако внутреннее расследование тюрьмы полностью оправдало экс-полицейского.

Менее чем через три недели, утром 10 августа, финансист все же покончил с собой. Как писал сайт KP.RU, предсмертное письмо, написанное, как предполагают, Эпштейном, начинается с претензии к правоохранителям: «Они вели проверку месяцами — и не нашли ничего».