В Крыму запретили движение мототехники по ночам с 17 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел запрет на ночное передвижение на мототехнике. Соответствующий указ размещен на официальном сайте правительства республики.

"На территории Республики Крым с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что соответствующие ограничения будут действовать в регионе с 20:00 до 06:00 по местному времени.

По словам Аксенова, основной целью предпринимаемых мер является обеспечение общественной безопасности, охраны военных, а также важных государственных и специальных объектов.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Крыму планируют пересмотреть названия улиц, общественных пространств и учреждений. Переименование коснется тех объектов, которые связаны с личностями, оставившими негативный след в истории страны.