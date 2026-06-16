МИД РФ заявил об агрессивном поведении коллективного Запада в правовой сфере

В МИД РФ заявили об агрессивном поведении коллективного Запада в правовой сфере Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Страны коллективного Запада ведут себя агрессивно в правовой сфере. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ Илья Рогачев на семинаре БРИКС по деполитизированному сотрудничеству в уголовно-правовой сфере, который проходит в Москве.

«Политизация сотрудничества - это серьезная проблема в уголовно-правовой сфере. Мы видим, что страны коллективного Запада на этом направлении ведут себя не менее агрессивно, чем на любом другом, в угоду своим интересам», - отметил он.

Председатель Ассоциации юристов РФ, бывший премьер-министр России Сергей Степашин также заявил о серьезном ударе по международному праву и его институтам. По его словам, это связано с политическими событиями в мире.

«Совершенно очевидно, что по международному праву нанесен серьезный удар. В качестве примера - то, что случилось в Югославии в 1999 году. <...> Я не говорю уже про историю в Сирии, в Ираке, про то, что сейчас творится в Ливане», - отметил Степашин на семинаре БРИКС по деполитизированному сотрудничеству в уголовно-правовой сфере.

Председатель АЮР напомнил и о событиях в секторе Газа, которые привели к уничтожению мирного населения. При этом ни одна международная организация, как подчеркнул Степашин, не выступила с осуждением преступлений Запада.

Напомним, 16 и 17 июня в Москве проходит семинар по деполитизированному сотрудничеству в уголовно-правовой сфере. В мероприятии также принимают участие представители стран-участников БРИКС.