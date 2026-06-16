На 13 мостовых сооружениях в Москве обновят деформационные швы

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Подробнее о намеченной в этом году замене деформационных швов на мостовых сооружениях в столице рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. При этом заммэра подчеркнул, что содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание.

«На постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях, - отметил заммэра. - В этом году обновим такие конструкции на 13 объектах».

Он уточнил, что в их числе четыре автодорожных мостах, две эстакады и семь путепроводов. В общей сложности заменят более 1 тысячи погонных метров, добавил Бирюков.

В порядок уже приводят три сооружения. Это Строгинский автодорожный мост в районе Строгино, мост через реку Ликова на Боровском шоссе возле деревни Ликова, эстакада на пересечении Балаклавского проспекта с Варшавским шоссе. Швы обновили на эстакаде на Серебрянической набережной.

На сооружениях нужно периодически заменять швы, поскольку металлические конструкции разрушаются из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха. В таких условиях на дорожном полотне появляется небольшой порог, проезжая который водитель чувствует удар.

Заммэра напомнил, что замену швов проводят только в теплую погоду, соблюдая при этом определенную технологию. Суть ее в том, что сначала разбирают конструкции старых деформационных швов и создают новые. На финише проводят армирование и бетонирование переходных зон.

«На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрываются для движения автотранспорта», - подчеркнул заммэра, добавив, что вводятся лишь временные перекрытия по одной полосе.

Как сообщил Бирюков, ежегодная замена деформационных швов повышает комфорт водителей и безопасность дорожного движения.