Пропавших в Петрозаводске девочек нашли

В Петрозаводске найдены две девочки 7 и 12 лет, которые ушли из дома в минувший понедельник, 15 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Поиск несовершеннолетних завершен. Девочки найдены <...>. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. По информации правоохранительных органов, криминальная составляющая отсутствует», - говорится в сообщении.

Другие подробности о поисках девочек и причины их пропажи пока не разглашаются. Родители девочек обратились в полицию Республики Карелия после того, как девочки пропали после прогулки. Они были замечены в микрорайоне Ключевая.

Ранее KP.RU сообщал, что пропавшие в Петрозаводске девочки воспитываются в приемной семье. Как заявили в правоохранительных органах, ранее они неоднократно сбегали из дома в центр помощи детям «Надежда».