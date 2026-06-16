Носовое кровотечение при гипертонии может быть спасением: мнение врача

При потере части крови давление снижается, так как уменьшается ее объем. Фото: Ольга Юна / Нейросеть

Носовое кровотечение при резком повышении давления у гипертоников не всегда является опасным признаком. По словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина, в ряде случаев это может быть естественная реакция организма, которая помогает снизить нагрузку на сосуды и уменьшить риск осложнений. Об этом пишет NEWS.ru.

«Кровотечение из носа является одним из симптомов гипертонического криза, такое может встречаться. И это как раз говорит о высоком давлении. При нем сосуды становятся полнокровными. Если они крепкие, то ничего не бывает», – уточнил врач.

При чрезмерно высоком давлении в первую очередь страдает головной мозг, из-за чего нагрузка возрастает на все сосуды, включая сосуды носа. При этом носовое кровотечение, по его словам, относится к необязательным проявлениям гипертонии.

Врач отметил, что при потере части крови давление снижается, так как уменьшается ее объем, воздействующий на сосуды. Он добавил, что даже такая ситуация считается наиболее благоприятным исходом гипертонического криза, поскольку при отсутствии кровотечения мог бы развиться инсульт, связанный с кровоизлиянием в мозг.

Ранее кардиолог Игнат Рудченко объяснил, почему у части пациентов с повышенным давлением препараты могут не давать ожидаемого эффекта, а также напомнил, что гипертония не всегда связана с заболеваниями сердца.