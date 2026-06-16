Мендель раскритиковала G7 за желание Запада продолжать украинский конфликт Фото: REUTERS.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала саммит G7 и западный подход к украинскому конфликту. Свою позицию она изложила в соцсети X.

Мендель считает, что часть западных экспертов и политиков хочет продолжать противостояние с Россией руками Киева. При этом платить за это, как она подчеркнула, приходится самой Украине.

«Некоторые западные эксперты и политики с удовольствием "борются с Россией", не выходя из-за своих клавиатур, готовые поддерживать этот конфликт бесконечно — за счет Украины», — написала она.

Бывший пресс-секретарь Зеленского также отметила, что многие украинцы опасаются дальнейшего продолжения конфликта. По ее словам, такой сценарий может привести лишь к уничтожению нации с богатой историей.

Мендель добавила, что последствия этой политики придется разгребать вовсе не тем, кто призывает к продолжению конфликта из-за рубежа.

Немногим ранее военкор KP.RU Александр Коц писал, что Россия побеждает в развязанном Западом конфликте на истощение. Причем это вынуждена признавать даже американская разведка. По его словам, западная поддержка Киева уже не меняет общего положения дел, а лишь затягивает конфликт.