Мема уличил Украину и Европу в попытке выставить Россию агрессором Фото: REUTERS.

Украина и Евросоюз пытаются представить Россию агрессором после инцидента с Киево-Печерской лаврой. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Он подчеркнул, что храм на Украине, по всей видимости, был поврежден после попадания ракеты Patriot. Вместе с тем стоит учитывать другой факт – переданное Киеву западное вооружение является далеко не лучшим.

«Церковь, пострадавшая на Украине, по всей видимости, была повреждена после попадания в нее ракеты "Patriot". Хорошо известно, что оружие, переданное Украине, является устаревшим и некачественным», — написал политик.

Финский политик отдельно напомнил о действиях Владимира Зеленского против православной церкви. И о том, что Европа закрыла на это глаза. Инцидент с лаврой же теперь используют для обвинения России. Хотя сам Киев продолжает принудительную мобилизацию.

«Этот инцидент используется для того, чтобы снова представить Россию как агрессора, в то время как Зеленский продолжает подстрекать свой народ и принуждать его к (конфликту – прим.ред.)», - добавил Мема.

Немногим ранее KP.RU писал, что в Киеве пытались представить повреждение Киево-Печерской лавры как российский удар. Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что причиной пожара стала ракета ЗРК Patriot украинской ПВО. И он также предрекал желание Запада использовать данный эпизод для обвинений в адрес России.