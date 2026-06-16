Ушаков: На саммите Россия – АСЕАН планируется принять четыре документа

На саммите Россия – АСЕАН планируется принять четыре документа Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Участники предстоящего саммита Россия — АСЕАН планируют принять четыре совместных документа. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Документы уже согласованы. Среди них Казанская декларация саммита и Комплексный план действий по реализации стратегического партнерства России и АСЕАН на 2026–2030 годы.

«Планируется принятие четырех документов, они в принципе уже согласованы», — сказал Ушаков.

В Казанской декларации будут закреплены совпадающие подходы России и стран АСЕАН по международной повестке и дальнейшему сотрудничеству. Особый акцент сделают на поддержке справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на международном праве и Уставе ООН.

Комплексный план действий определит практические шаги по развитию партнерства на ближайшие годы. Среди ключевых сфер названы политика, безопасность, торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровые технологии, наука и высокотехнологичные направления.

Еще два документа будут касаться энергетики и культуры. Их примут в формате совместных заявлений России и АСЕАН.

Немногим ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани 17–19 июня. Глава государства проведет ряд двусторонних встреч. В столицу Татарстана должны приехать 13 иностранных делегаций, а общее число участников мероприятия может составить около 28,5 тысячи человек.