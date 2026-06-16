Ушаков рассказал о предстоящих встречах Путина на саммите РФ - АСЕАН в Казани Фото: REUTERS.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о предстоящих встречах российского лидера Владимира Путина на саммите Россия - АСЕАН в Казани. Президент проведет встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, а также главными лицами Брунея, Камбоджи, Филиппин и премьером Лаоса.

Российский лидер встретится с Даруссалам Хассаналом Болкиахом, премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном, премьером Камбоджу Хун Манетом, президентом Филиппин Фердинандо Маркосом и Сонсаем Сипхандоном из Лаоса.

Также стало известно, что на саммите Россия - АСЕАН примут четыре документа, включая Казанскую декларацию.

Напомним, саммит Россия - АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) пройдет в Казани с 17 по 19 июня 2026 года. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина ждет марафон встреч на предстоящем саммите.