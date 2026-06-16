Умер Евгений Долгополов, ветеран «Альфы», спасавший заложников в Буденновске

На 59-м году жизни скоропостижно скончался ветеран Группы «А» КГБ-ФСБ подполковник Долгополов Евгений Евгеньевич. Фото: Екатерина Боярская

Умер Евгений Долгополов, ветеран спецподразделения «Альфа», участвовавший в освобождении заложников в Буденновске, Первомайском и в театральном центре на Дубровке в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«На 59-м году жизни скоропостижно скончался ветеран Группы «А» КГБ-ФСБ подполковник Долгополов Евгений Евгеньевич», - говорится в публикации.

Долгополов участвовал в нейтрализации террористов в Буденновске в 1995 году, помогая в спасении заложников, а также в Первомайском и в Москве на Дубровке в 1996 и 2002 годах. Он внес значительный вклад в уничтожении террористического и бандитского подполья на Северном Кавказе.

Ранее KP.RU сообщал, что на 80-м году жизни умер бывший командир спецподразделения «Альфа», генерал-лейтенант Александр Гусев. Он возглавлял подразделение Антитеррористического центра ФСБ РФ с 1995 по 1998 год.