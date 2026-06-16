Ушаков: РФ ожидает визит Уиткоффа и Кушнера после меморандума США и Ирана. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Москву для переговоров по Украине. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, это может произойти после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

«Мы ожидаем, что после того, как будет подписано соглашение или меморандум в пятницу, откроется возможность для того, чтобы <...> Уиткофф и Кушнер приехали в Москву для встречи с нашим руководством», - заявил Юрий Ушаков журналистам.

Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, каким может быть первый этап урегулирования украинского конфликта. По словам министра, договоренности президентов России и США на встрече на Аляске могли бы стать первым шагом к достижению мира. Ключевые положения по итогам контактов, предложенные США, были поддержаны российским президентом.