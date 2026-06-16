Кассационный суд оставил в силе приговор бывшему командующему 58-й армией Попову Фото: Shutterstock.

Кассационный военный суд, заседающий в Новосибирске, отклонил жалобу защиты и оставил без изменений приговор бывшему командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову, осужденному за мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог. Об этом ТАСС сообщили в судебной инстанции.

Адвокат осужденного Сергей Буйновский уточнил, что намерен обжаловать это решение в Верховном суде. Попова этапировали в колонию общего режима в подмосковной Коломне еще в конце сентября прошлого года, где он сейчас и отбывает назначенный срок. По словам защитника, генерал вышел на работу и занимается изготовлением защитных сетей от беспилотников для нужд специальной военной операции.

В конце июля 2025 года Второй Западный окружной военный суд признал законным приговор Тамбовского гарнизонного военного суда, который назначил Попову пять лет колонии и лишил его воинского звания генерала. Срок наказания истекает в конце мая 2029 года.

Ранее KP.RU писал, что генерал-майора Ивана Попова уволили из Вооруженных сил России после предъявленных ему обвинений в мошенничестве.