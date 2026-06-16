Риэлтор Гордеева: главная ошибка ипотечника - попытка снизить платеж любой ценой

Риэлтор Гордеева: главная ошибка ипотечника- пытаться снизить платеж любой ценой Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Владелица агентства недвижимости, риэлтор Ригина Гордеева назвала главную ошибку ипотечных заемщиков. По ее мнению, она кроется в стремлении любой ценой снизить ежемесячный платеж. Но уменьшение платежа и снижение общей финансовой нагрузки не всегда являются синонимами.

Гордеева отметила, что в 2026 году ипотека для многих семей превратилась из инструмента покупки жилья в дорогостоящее бремя. Универсального рецепта для снижения долговой нагрузки не существует, а решения требуют стратегического подхода.

Попытка уменьшить платеж на 10 тысяч рублей за счет увеличения срока кредита приводит к кратному росту итоговой переплаты. Подобную тактику риэлтор называет «ипотечной анестезией». На дает только временное облегчение, но в будущем лишь усугубит проблему. Самой дорогой становится ипотека, из-за которой человек перестает жить полноценной жизнью.

Говоря о рефинансировании, Гордеева в беседе с Газета.ru пояснила, что этот инструмент эффективен только при значительном снижении ставки. Он становится интересным, когда разница между текущей и новой ставкой составляет хотя бы 1,5-2 процентных пункта. При этом необходимо учитывать сопутствующие расходы на новую страховку, оценку, регистрацию и переоформление документов, а также затраты собственного времени. Если сумма долга невелика или до конца срока осталось мало времени, экономия от рефинансирования может оказаться символической.

Касаясь досрочного погашения, эксперт отметила, что нет универсального ответа, что выгоднее: уменьшать срок кредита или сумму ежемесячного взноса. С финансовой точки зрения выгоднее сокращать срок кредита, так как это минимизирует общую переплату. Однако, если семья испытывает финансовые трудности, Гордеева советует сначала снижать размер ежемесячного платежа, чтобы создать финансовую подушку безопасности («купить финансовый воздух»). В дальнейшем она настоятельно рекомендует сохранять дисциплину и направлять сэкономленную разницу на дальнейшее досрочное погашение.

Самой большой ошибкой заемщика является молчание. Оказавшись в сложной ситуации многие люди предпочитают прибегнуть к микрозаймам или новым кредитам, чтобы погасить старый, это приводит к еще большему росту проблем. Если возникла сложная ситуация, то нужно обратиться в банк для решения проблемы.

Если становится сложно, то многие решаются продать ипотечную квартиру. Закон не запрещает продажу квартиры, которая находится в ипотеке, однако при этом стоит помнить о нескольких важных нюансах, рассказал в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Чаплин. Главный - нужно получить согласие банка

Тем временем риэлторы отмечают, что к лету 2026 года рынок аренды недвижимости в России сильно изменился: теперь не собственники жилья выбирают арендатора, а наоборот. Причины две: сократился поток миграции и многие инвестиционные квартиры вышли на рынок аренды к лету 2026 года, сообщает 360.ru.

Если в прошлом году востребованные квартиры быстро находили арендаторов, то в настоящее время аналогичные объявления могут оставаться на рынке неделями, а иногда и месяцами. Одной из основных причин этому является увеличение предложения на рынке, сообщает Царьград.