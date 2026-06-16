Польша, Франция и Литва проводят совместные учения вблизи границы с Россией Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Польши совместно с военнослужащими из Франции и Литвы начали проведение тактических учений вблизи границы с Россией. Об этом говорится в заявлении командования ВС Польши в социальной сети X.

Учения под символичным названием «Отважный кабан-26» проходят в 70 километрах от границы с Калининградской областью. На полигоне Ожиш в Польше находятся порядка 10 тысяч польских, литовских и французских военнослужащих, которые примут участие в маневрах.

Представители Вооруженных сил стран планируют отработать «оборону Сувалкского перешейка». Также в учениях будет задействовано порядка 600 единиц техники.

Ранее KP.RU сообщал, что военные стран-участниц НАТО приступили к проведению учений ВВС Ramstein Flag 2026. Мероприятия при участии 19 представителей альянса запланированы, в том числе, у границ России.