МО РФ: Фрегат «Адмирал Григорович» открыл упредительную стрельбу в Ла-Манше

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович". Фото: Александр Карпушкин/ТАСС

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» произвести упредительную стрельбу по курсу гражданской парусной яхты «Bright Future» под флагом Великобритании после опасного курса на сближение. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Яхта «Bright Future» была обнаружена в проливе Ла-Манш. Экипаж «Адмирала Григоровича» пытался связать с гражданским судном, однако ответа на запросы не последовало.

"После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что экипаж фрегата «Адмирал Григорович» действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства, а также принял необходимые меры для предотвращения инцидента.

Ранее сайт KP.RU писал, что российский фрегат прошел через Ла-Манш вместе с двумя танкерами, которые находятся под британскими санкциями.