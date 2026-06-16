Захарова сделала предупреждение Британии после инцидента с российским фрегатом. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично предупредила британское посольство после инцидента с российским фрегатом «Адмирал Григорович». Свой комментарий она опубликовала в Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, 16 июня в проливе Ла-Манш экипаж фрегата обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании. Судно шло под двигателями опасным курсом на сближение с российским кораблем.

Экипаж несколько раз пытался связаться с яхтой по международному радиоканалу. Однако ответа не последовало, а курс судна не изменился. После этого фрегат подал звуковые сигналы и выпустил сигнальные ракеты.

Когда дистанция сократилась до 150 метров, командир корабля принял решение произвести упредительную стрельбу по курсу яхты из стрелкового оружия. После этого судно сразу изменило курс и стало удаляться от российского фрегата.

«"Адмирал Григорович" домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», — прокомментировала случившееся Захарова.

Ранее посольство России в Лондоне заявило, что удар ВСУ по Брянску был бы невозможен без участия британских специалистов. В дипмиссии отмечали, что примененные при атаке ракеты Storm Shadow были произведены в Великобритании, а цели, по версии российской стороны, указывала британская разведка.

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