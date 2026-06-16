Депутат Бессараб: ближайшая индексация пенсии пройдет 1 августа Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о предстоящей индексации пенсии. Она произойдет 1 августа 2026 год и коснется пенсионеров, продолжавших трудовую деятельность в течение 2025 года. Им будет произведен автоматический перерасчет выплат.

Как сообщила, парламентарий, размер прибавки составит до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и будет напрямую зависеть от уровня заработной платы пенсионера и объема страховых отчислений, сделанных за отчетный период.

В беседе с Lenta.ru депутат так же анонсировала второе плановое повышение, оно состоится уже 1 октября. Эта индексация затронет не только действующих сотрудников силовых ведомств и военнослужащих, но и бывших работников данных структур.

Планируется увеличение денежного довольствия будет на 4%. Таким образом, государство реализует двухэтапную схему поддержки, направленную как на гражданских работающих пенсионеров, так и на силовой блок.

С 1 июля 2026 года удвоенную страховую пенсию начнут получать пенсионеры, которым в июне этого года исполнилось 80 лет. Также повышенные ежемесячные выплаты начнут получать те, кто в этом месяце получит первую группу инвалидности. В июле индексаций не будет, передает 360.ru.

Тем временем, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с Rt отметил, что российским законодательством установлено, что право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) имеют много категорий граждан. Они определенных обширным перечнем нормативных правовых актов.

А доплату к пенсии могут получать неработающие пенсионеры с постоянной регистрацией в России. Главное условие — все их денежные поступления и льготы, которые можно пересчитать в рубли, в сумме дают меньше регионального прожиточного минимума. При этом отказ от какой то из пенсий не меняет правила: эту сумму все равно засчитывают в общий доход, пишет aif.ru.