«Страна»: самолет ВС Украины МиГ-29 разбился в Хмельницкой области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Хмельницкой области разбился самолет ВС Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные паблики.

По данным издания, жители Шепетовского района сообщили о самолете, который пролетел над районом. Почти сразу после этого прозвучал взрыв.

В местных каналах также начали публиковать видео с предполагаемого места падения самолета. Официальных комментариев по поводу инцидента пока не было.

«Страна» отмечает, что гражданская авиация в небе Украины после начала конфликта практически не летает. Поэтому, если самолет действительно упал, он, скорее всего, был военным.

Немногим ранее в подконтрольном Украине Запорожье произошли взрывы. Сообщалось, что поврежден объект критической инфраструктуры. Подробности инцидента тогда не приводились. Информации о пострадавших также не поступало.