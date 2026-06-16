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НовостиВ мире16 июня 2026 18:37

В постпредстве РФ при ЕС назвали нелегитимными новые санкции со стороны Европы

Постпредство РФ при Евросоюзе заявило, что новые ограничения против России носят односторонний характер
Мария МАМАЕВА
В постпредстве РФ при ЕС назвали нелегитимными новые санкции со стороны Европы. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

В постпредстве РФ при ЕС назвали нелегитимными новые санкции со стороны Европы. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

В постпредстве России при Европейском союзе назвали нелегитимными новые антироссийские санкции, введенные европейской стороной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий постпредства.

«Все эти ограничительные меры ЕС, как и прежде, носят нелегитимный и односторонний характер», - говорится в документе.

Как указали представители постпредства, Евросоюз решил заполнить «паузу» в введении новых ограничений на фоне согласования 21-го санкционного пакета.

Ранее KP.RU сообщал, что ЕС ввел дополнительные санкции против России. В черный список были внесены более 80 физических лиц и организаций, в том числе и из дружественных государств. Евросоюз продолжает придерживаться политики давления на Россию для влияния на ситуацию вокруг украинского конфликта.