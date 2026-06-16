Два генератора медсанчасти в Энергодаре уничтожены после ударов ВСУ Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины нанесли удары по гражданской инфраструктуре Энергодара, уничтожив два генератора медсанчасти. Об этом заявил глава городской администрации Максим Пухов.

«За текущие сутки ВСУ вновь нанесли серию ударов по нашему городу. <...> атака БПЛА по территории МСЧ-145, в результате которой уничтожены две генераторные установки», - написал он в личном канале в мессенджере MAX.

Также ВСУ выпустили 14 артиллерийских снарядов по территории гаражного кооператива в городе, атаковали дронами КПП и многоквартирный дом. Как уточнил Пухов, пострадавших в результате агрессии киевского режима нет.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ 12 июня атаковали здание администрации Энергодара в День России и День города 26 раз. Также атаки украинских дронов продолжались и на следующий день, 13 июня.