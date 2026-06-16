МИД: РФ продолжит отвечать на провокации Оттавы и на поощрение киевской хунты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия будет и дальше отвечать на провокационные действия Оттавы. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва не приемлет линию нынешней политической элиты Канады. Поскольку именно она разрушила отношения с Россией.

«В России традиционно уважительно относятся к народу Канады, но не приемлют враждебную линию нынешней политической элиты, вставшей на путь отрицания прав и интересов России и в силу этого беспричинно, методично и до основания разрушившей двусторонние отношения с нашей страной», — указали в МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что ответ будет следовать как на вмешательство во внутренние дела России, так и на прямое поощрение Киева к совершению террористических актов.

Немногим ранее посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Оттава выходит на новый уровень участия в украинском кризисе. Так он прокомментировал планы североамериканской страны и Киева по выпуску беспилотников для ВСУ на ее территории. По словам дипломата, Москва учтет такие шаги в военном и политическом планировании.