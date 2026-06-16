В Адыгее названы лучшие врачи года

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея.

В преддверии профессионального праздника всех, кто стоит на страже человеческого здоровья, в концертном зале «Нальмэс» прошло торжественное собрание. К собравшимся врачам, медсестрам и ветеранам отрасли присоединился глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В зале также присутствовали председатель Госсовета-Хасэ Адыгеи Владимир Нарожный, представители различных уровней власти, волонтёры и сами виновники торжества.

Обращаясь к присутствующим, руководитель региона выразил глубокую признательность всем, кто ежедневно борется за жизни пациентов и вносит неоценимую лепту в развитие республиканского здравоохранения. Тёплые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, чей богатый опыт и верность профессии, по мнению главы, являются важнейшим ориентиром для молодого поколения медиков.

В своей речи Мурат Кумпилов особо отметил, что врачи остаются надёжной опорой для жителей не только своей республики, но и приходят на помощь соседям.

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея.

«Наши врачи достойно продолжают профессиональные традиции, ответственно трудятся на благо Адыгеи, всегда готовы прийти на выручку и помогают жителям других регионов, в том числе нашей подшефной Херсонской области и братской Абхазии. Это не только сохраняет здоровье людей, но и укрепляет добрые связи между народами на межрегиональном и межгосударственном уровнях. Развитая и доступная медицина – это залог социальной стабильности и сбережения народа», – заявил глава.

Главным итогом минувшего года стал значительный прорыв в демографических показателях. Мурат Кумпилов подчеркнул, что по итогам 2025 года республика перевыполнила показатель по ожидаемой продолжительности жизни, доведя её до 76,65 года, тогда как в 2024-м этот показатель составлял 75,5 лет. Этот результат не только превосходит среднероссийский уровень в 75,03 года, но и является рекордом для Адыгеи. За последнее десятилетие ожидаемая продолжительность жизни жители региона увеличилась на 4,4 года — подобного роста также не фиксировали ранее.

Говоря о стратегических планах, руководитель региона напомнил о поручениях президента Владимира Путина. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке федерального центра и партии «Единая Россия» в Адыгее идёт масштабная работа: возводятся и реконструируются поликлиники и больницы, внедряются передовые цифровые решения и высокотехнологичное оборудование. Особое внимание уделяется детским медучреждениям, системе реабилитации для участников СВО и помощи пожилым людям. Финансирование этих задач в прошлом году составило 13 миллиардов рублей, а в текущем году бюджет здравоохранения увеличен до 14,6 миллиарда.

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея.

При этом глава республики акцентировал внимание на том, что никакие инновации не принесут результата без главного ресурса — грамотных кадров.

«Любое оборудование и технологии не дадут максимального эффекта, если не будет главного – квалифицированных кадров. Мы целенаправленно расширяем систему подготовки специалистов, укрепляем сотрудничество с ведущими вузами страны, усиливаем меры социальной поддержки и создаём достойные условия труда для медицинских работников. Уделяем большое внимание поощрению специалистов, работающих с высокой самоотдачей», — констатировал Мурат Кумпилов.

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея.

Завершилась официальная часть церемонии вручением государственных и ведомственных наград. Медалью Минобороны «За помощь и милосердие» удостоен директор Майкопского медицинского колледжа Алексей Самоквитов. Звания заслуженных врачей республики присвоены врачу-статистику Мулиат Тхазфеш и акушеру-гинекологу Валентине Чудопаловой. Заместитель главного врача Адыгейской республиканской клинической больницы Светлана Строкань и стоматолог Сайрет Хакунова отныне носят звание заслуженных работников здравоохранения Адыгеи. Благодарности от главы региона получили механик Вячеслав Кочерга, фельдшер Аврора Кравченко, заведующая женской консультацией Наталья Савенко, старшая медсестра Сима Тлехас, врач-рентгенолог Алевтина Шевченко и заместитель директора Майкопского медицинского колледжа Эмма Хачак.

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея.

Самым зрелищным моментом стало вручение хрустального «Цветка Сэтэнай» — главного приза конкурса «Лучший врач года», созданного известным ювелиром Асей Еутых. Этот символический приз, который олицетворяет народную медицину адыгов, завоевала руководитель гематологического центра онкодиспансера Зарина Лягуфова. Лауреатами конкурса также признаны педиатр Елена Загумённова, эндоскопист Батыр Нагоев, врач скорой Наталья Нартова и травматолог Мурат Чермит. Отдельно отметили и лучших специалистов со средним медицинским образованием. С поздравлениями к собравшимся также обратились Владимир Нарожный, министр здравоохранения Рустем Меретуков и профсоюзный лидер Любовь Усачёва, после чего праздник продолжился ярким концертом.