CNN: США фактически отдали Ирану контроль над Ормузским проливом Фото: REUTERS.

Американская разведка считает, что Иран получил полный контроль над Ормузским проливом. Так, теперь Тегеран может по своему усмотрению перекрывать этот водный путь. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, такая привилегия дает Тегерану мощный инструмент давления на мировую экономику. В Вашингтоне полагают, что Иран сможет снова использовать этот механизм в будущем.

При этом недавний конфликт, как считают американские разведслужбы, уже показал способность Ирана блокировать доступ к одной из ключевых морских артерий.

«Мы фактически передали Ирану контроль над проливом — оружие более мощное, чем любое ядерное», — заявил CNN один из источников, знакомых с выводами разведывательного сообщества США.

Немногим ранее KP.RU писал, что ситуация вокруг Ормузского пролива остается туманной. Президент США Дональд Трамп объявлял о возвращении свободного прохода для судов, однако Иран, по данным издания, внес в договоренности собственную поправку. Она предполагает, что через 60 дней могут появиться сборы за безопасность, навигацию и страхование.