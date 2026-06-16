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НовостиПроисшествия16 июня 2026 19:17

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Брянской области, ранены три человека

Водитель скорой помощи, фельдшер и медсестра пострадали при атаке ВСУ по служебному автомобилю в Брянской области
Мария МАМАЕВА
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Брянской области, ранены три человека

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Брянской области, ранены три человека

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Три человека получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины по машине скорой помощи в Брянской области. Об этом в личном канале в мессенджере MAX заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. Ранены фельдшер, водитель и медсестра», - написал он.

Пострадавшие водитель и фельдшер были госпитализированы для оказания необходимой помощи, медсестре назначено амбулаторное лечение. Как уточнил Ковальчук, водителю скорой удалось увести машину от прямого удара дрона ВСУ, что спасло жизни медперсоналу.

Ранее KP.RU сообщал, что одна мирная жительница погибла в результате атаки украинского беспилотника в населенном пункте Сагутьево Брянской области. Еще два человека получили ранения.