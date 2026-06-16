Пушилин: Шесть человек пострадали в результате атак ВСУ по ДНР Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Шесть мирных жителей получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ по территории Донецкой Народной Республики. Об этом в личном канале в MAX заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Шесть мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных дронов <...>. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь», - написал он.

В результате атак дронов ВСУ были повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, одно жилое домостроение, по пять легковых и грузовых автомобилей. Удары пришлись на городские округа Донецк, Мариуполь, Енакиево, а также в Волновахском муниципальном округе, Дебальцево и Володарском районе.

Ранее KP.RU сообщал, что один человек погиб из-за атак украинских ударных беспилотников в ДНР. Еще три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.