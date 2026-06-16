Зеленский появился на встрече с Трампом на саммите G7 в кроссовках Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский появился на встрече с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 в кроссовках. Снимки опубликованы в Telegram-канале украинского политика.

Как видно на кадрах, Зеленский выбрал для встречи черный наряд. Так, он был в рубашке, брюках - и кроссовках. Трамп, в свою очередь, пришел на встречу в классическом костюме. Переговоры прошли на полях саммита «Большой семерки».

Немногим ранее Дональд Трамп говорил, что вернется к украинскому вопросу после урегулирования кризиса на Ближнем Востоке. Американский лидер утверждал, что его контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским были продуктивными. По его словам, обе стороны «готовы к диалогу».

Ранее KP.RU писал, что визит Владимира Зеленского в Белый дом завершился невиданным скандалом. После разговора на повышенных тонах команда Трампа настойчиво попросила украинского политика досрочно покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и совместный обед. Отправной точкой для разразившейся бури в Овальном кабинете стал внешний вид Зеленского, который отказался одеваться в общепринятом деловом стиле.