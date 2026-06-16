Швейцария расширила список санкций против РФ, внеся в него 16 физлиц и семь. Фото: imago stock&people/Global Look Press

Швейцария расширила список санкций против России, внеся в него 16 физлиц и семь организаций. Об этом говорится в заявлении правительства страны.

«Федеральное министерство экономики, образования и исследований 15 июня 2026 года внесло поправки <...>. В приложение были добавлены 16 новых физических лиц и семь новых организаций», - сообщает кабмин Швейцарии.

Уточняется, что в санкционный список были внесены руководители департаментов по делам молодежи Севастополя и новых регионов РФ, а также представители детских организаций. Также же ограничения ранее были опубликованы Евросоюзом.

Как сообщал KP.RU, ЕС ввел дополнительные санкции против России. Под рестрикции попали более 80 физических лиц и организаций, в том числе и из дружественных государств.