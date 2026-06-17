«Нельзя запугивать девочек холодным как причиной бесплодия»: академик РАН развеял популярный миф

Профессор Сухих: Только хроническое переохлаждение может привести к бесплодию Фото: Shutterstock.

Директор ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова», профессор Геннадий Сухих прокомментировал популярный миф о том, что девушкам не стоит сидеть на холодных поверхностях. В беседе с KP.RU академик РАН развеял опасения, заявив, что в таким последствиям может привести только хроническое переохлаждение.

Журналист «Комсомолки» поинтересовался у профессора о том, действительно ли утверждение «не сиди на холодном - детей не будет» является мифом.

«Здесь есть рациональное зерно, но без крайностей. <...> Но речь о длительном, систематическом переохлаждении, а не о том, что женщина пять минут посидела на скамейке в парке. <...> Но запугивать девочек «холодным» как главной причиной бесплодия - неверно», - подчеркнул Сухих в беседе с KP.RU.

По словам академика РАН, постоянное переохлаждение малого таза действительно может спровоцировать воспаление придатков. Такое осложнение, если его не лечить, способно вызывать спайки в маточных трубах - эти последствия действительно являются фактором бесплодия.

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