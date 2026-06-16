Сенат США заблокировал резолюцию о военных полномочиях Трампа в отношении Ирана

Сенат США заблокировал резолюцию о военных полномочиях Трампа в адрес Ирана Фото: REUTERS.

Попытка Сената США ограничить президентские полномочия Дональда Трампа в части применения силы против Ирана провалилась. Резолюция была заблокирована по итогам голосования во вторник

В ходе голосования 48 членов Сената, включая представителя Демократической партии Джона Феттермана, выступили против передачи резолюции из комитета по международным отношениям на рассмотрение всей палаты.

В то же время 47 законодателей поддержали эту инициативу, среди них — республиканцы Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Рэнд Пол.

Резолюция, внесенная сенатором Рафаэлем Уорноком, обязывает вывести американские войска из тех боевых операций в Иране или против него, которые не были одобрены Конгрессом.

В мае KP.RU сообщал, что Сенат США в седьмой раз отклонил резолюцию о прекращении войны против Ирана.