Главный конструктор ЦКБР Кузякин рассказал, как новые российские РЭБ подавляют связь Starlink

Новая российская система РЭБ способна подавлять работу спутников "Старлинк". На фото: спутники "Старлинк", видимые в ночном небе. Фото: REUTERS.

Новые российские комплексы РЭБ «Волна Купол Гарант» способны ослеплять систему спутниковой связи Starlink. Об этом рассказал генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Это система, которая не ставит перед собой задачу нарушения связи между дроном и спутником. Она ставит перед собой задачу подавления работы самого спутника. Для этого она буквально слепит его в радиоэфире паразитическими сигналами, не давая возможности услышать абонентов с земли», - так охарактеризовал он в интервью ТАСС принцип работы устройства.

Кузякин подчеркнул, что Starlink, который вначале был сугубо гражданским проектом, стал полноценным участником украинского конфликта, так как ВСУ используют его как инструмент связи на украинских беспилотниках.

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