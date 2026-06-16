Светлане Светличной поставили памятник и начался спор: «Памятник красивый, и совсем не простой, как говорят некоторые!»

Опубликовано фото нового памятника Светланы Светличной на Троекуровском кладбище Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сети опубликовали фото нового памятника актрисы Светланы Светличной на Троекуровском кладбище. Публикацию сделал блогер Андрей Флор.

Памятник на могиле Светланы Светличной. Фото: СОЦСЕТИ.

Напомним, что KP.RU сообщил первым: памятник Светличной установят в июне. Сейчас работы почти завершены, открытие скоро.

Место захоронения артистки находится на Троекуровском кладбище. Весной 2025 года внимание к могиле привлек испорченный зимней непогодой портрет: рама дала течь, и изображение пострадало. Внучка артистки Мария Ивашова быстро заменила фотографию. Захоронение неизменно поддерживается в идеальном состоянии — родственники регулярно приносят цветы.

Тогда же критике подверглась семья артистки за отсутствие памятника. Но установка надгробий разрешена только с 15 мая по 15 октября. Как только наступил допустимый срок, единственная внучка Светличной оплатила нужную сумму, и памятник был установлен.

Надгробие изготовлено из черного габбро-долерита — на нем высечен снимок, который при жизни особенно нравился самой актрисе. В центре композиции установлен крест из белого мрамора.

Напомним, что Светличная умерла в 2024 году от остановки сердца на фоне онкологического заболевания.