На Нейрофоруме-2026 врачи обсудят новые методы лечения болезни Паркинсона

Форум с 2021 года проводится ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук», ежегодно его участниками становятся ведущие отечественные специалисты и медики из зарубежных стран. Фото предоставлено организаторами мероприятия.

В Москве 24–26 июня пройдет Нейрофорум-2026 – одно из главных событий в российской неврологии. Центральным мероприятием научно-образовательного форума станет VI Национальный конгресс по болезни Паркинсона и расстройствам движений.

На одной площадке соберутся ведущие специалисты в области неврологии, нейрохирургии, нейрореабилитации, нейробиологии и смежных дисциплин.

Организатором форума с 2021 года выступает ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук». Ежегодно его участниками становятся медики из российских регионов, желающие повысить свой профессиональный уровень, и зарубежные специалисты. Основная цель мероприятия – предоставить врачам возможность обменяться опытом и обсудить современные достижения фундаментальной и клинической неврологии, а также внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение. По словам организаторов, особое внимание в 2026 году будет уделено болезни Паркинсона и другим расстройствам движений.

«Главная цель VI Национального Конгресса — обобщить современные представления о заболеваниях, которыми занимается профессиональное сообщество, а также представить наиболее значимые достижения и открытия, произошедшие за последние четыре года в области изучения болезни Паркинсона, других нейродегенеративных заболеваний и двигательных расстройств. Также будет уделено внимание тому, как интегрировать новые научные знания, диагностические подходы и методы терапии в существующие клинические алгоритмы и повседневную медицинскую практику», - рассказал академик РАН заместитель директора по научной работе и директор Института мозга ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук» Сергей Иллариошкин.

В трехдневную научную программу форума включены лекции и профессиональные дискуссии по самым актуальным вопросам современной неврологии. Участники обсудят достижения в изучении этиологии и патогенеза заболеваний нервной системы, современные подходы к диагностике и лечению болезни Паркинсона и деменции, перспективы нейрореабилитации, цифровые технологии в медицине, вопросы превентивной неврологии и внедрения инновационных методов исследования мозга.

«Одной из ключевых задач современной неврологии остается поиск ранних биомаркеров двигательных и нейродегенеративных заболеваний. Особое внимание уделяется новым технологиям диагностики и лечения, включая методы фокусированного ультразвука, нейромодуляции и подходы, позволяющие выявлять заболевания на доклинических стадиях. Современная медицина постепенно переходит от симптоматической терапии к молекулярным методам лечения, таким, как генная терапия. На предстоящем конгрессе ведущие российские специалисты обсудят практический опыт применения этих технологий, новые клинические рекомендации и перспективы развития неврологии», - отметил Сергей Иллариошкин.