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НовостиВ мире16 июня 2026 21:53

Во Франции вновь отожгли под российский трек «Капибара»: на этот раз на саммите G7видео

Елисейский дворец опубликовал видео встреч лидеров G7 под трек РФ «Капибара»
Анна ПЕТРОВА
Елисейский дворец опубликовал видео встреч лидеров G7 под трек РФ «Капибара»

Елисейский дворец опубликовал видео встреч лидеров G7 под трек РФ «Капибара»

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Официальный аккаунт Елисейского дворца разместил видео с саммита «Большой семерки» — там вновь звучит российский хит «Капибара». Видео опубликовано в соцсетях.

При этом пользователи в комментариях к видео иронизируют над музыкальным вкусом французской стороны. Там в шутку требуют увеличить зарплату тому, кто отвечает за подбор саундтрека.

Елисейский дворец выложил видео с саммита G7 под российский трек "Капибара"

«Тот, кто отвечает за выбор музыки для постов, заслуживает повышения зарплаты», — говорится в сообщении в Сети.

Зачем к нарезке переговоров французского президента Эммануэля Макрона с главами G7 приложили трек про огромного грызуна — остается загадкой. Однако выбор песни не случаен: французский лидер уже год назад размещал в своем TikTok ролик под точно такую же «Капибару».

Тогда автор песни про капибару Алексей Плужников поблагодарил Макрона за продвижение трека.