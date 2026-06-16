В РФ иронично отреагировали на абурдные слова Нойманна о якобы ударах по Калининграду

Ульянов назвал главу ВВС Германии Нойманна опытным немецким генералом Фото: REUTERS.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов с иронией назвал «опытным генералом» командующего Люфтваффе Нойманна после его слов о якобы ударах НАТО по Калининграду.

«Он, должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления», — написал Ульянов в соцсети Х.

Ранее политолог Гленн Дисен опубликовал скриншот интервью немецкого генерала. Дисен расценил высказывания Нойманна как угрозу войны со стороны ФРГ и заявил, что именно так «начинается Третья мировая».

Напомним, пару дней назад командующий ВВС ФРГ заявил о готовности воевать с РФ «уже сегодня ночью». Он добавил, что НАТО считает главными целями Калининград, Петербург, Кольский полуостров и черноморские порты Севастополь с Новороссийском.