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НовостиВ мире16 июня 2026 22:50

В РФ иронично отреагировали на абурдные слова Нойманна о якобы ударах по Калининграду

Ульянов назвал главу ВВС Германии Нойманна опытным немецким генералом
Анна ПЕТРОВА
Ульянов назвал главу ВВС Германии Нойманна опытным немецким генералом

Ульянов назвал главу ВВС Германии Нойманна опытным немецким генералом

Фото: REUTERS.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов с иронией назвал «опытным генералом» командующего Люфтваффе Нойманна после его слов о якобы ударах НАТО по Калининграду.

«Он, должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления», — написал Ульянов в соцсети Х.

Ранее политолог Гленн Дисен опубликовал скриншот интервью немецкого генерала. Дисен расценил высказывания Нойманна как угрозу войны со стороны ФРГ и заявил, что именно так «начинается Третья мировая».

Напомним, пару дней назад командующий ВВС ФРГ заявил о готовности воевать с РФ «уже сегодня ночью». Он добавил, что НАТО считает главными целями Калининград, Петербург, Кольский полуостров и черноморские порты Севастополь с Новороссийском.