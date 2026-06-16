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НовостиВ мире16 июня 2026 23:03

США вернули Мексике украденный 30 лет назад документ XVI века с подписью Кортеса: раритет хотели продать на аукционе

ФБР вернуло Мексике похищенный 30 лет назад из архива документ XVI века
Мария ПАВЛОВА
Документ, подписанный Эрнаном Кортесом, был украден 30 лет назад из мексиканского архива. Его вернуло ФБР. Фото: МИД Мексики.

Документ, подписанный Эрнаном Кортесом, был украден 30 лет назад из мексиканского архива. Его вернуло ФБР. Фото: МИД Мексики.

ФБР США передало Мексике похищенный более 30 лет назад из архива документ, являющийся исторической ценностью. Речь идёт о платёжном поручении, подписанном испанским конкистадором Эрнаном Кортесом. Он входил в серию документов, которая была украдена из фонда «Госпиталь Иисуса».

«Документ возрастом почти 500 лет, имеющий огромную ценность, был найден в США и возвращен в Мексику спустя более чем три десятилетия после его кражи», - сказано в совместном заявлении МИД и Главного национального архива Мексики.

Сообщается, что в 2022 году документ был выставлен на продажу американским аукционным домом Paul Fraser Collectibles. Мексика представила доказательства того, что документ принадлежит национальному архиву. В августе 2025 года его передали в посольство Мексики в США. В архив историческая ценность вернулась в мае 2026 года.

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