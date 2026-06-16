США вернули Мексике украденный 30 лет назад документ XVI века с подписью Кортеса: раритет хотели продать на аукционе

Документ, подписанный Эрнаном Кортесом, был украден 30 лет назад из мексиканского архива. Его вернуло ФБР. Фото: МИД Мексики.

ФБР США передало Мексике похищенный более 30 лет назад из архива документ, являющийся исторической ценностью. Речь идёт о платёжном поручении, подписанном испанским конкистадором Эрнаном Кортесом. Он входил в серию документов, которая была украдена из фонда «Госпиталь Иисуса».

«Документ возрастом почти 500 лет, имеющий огромную ценность, был найден в США и возвращен в Мексику спустя более чем три десятилетия после его кражи», - сказано в совместном заявлении МИД и Главного национального архива Мексики.

Сообщается, что в 2022 году документ был выставлен на продажу американским аукционным домом Paul Fraser Collectibles. Мексика представила доказательства того, что документ принадлежит национальному архиву. В августе 2025 года его передали в посольство Мексики в США. В архив историческая ценность вернулась в мае 2026 года.

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