В России планируют изменить стандарт лечения шизофрении: что известно

В Минздраве хотят добавить анализ на наркотики при лечении шизофрении Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Минздраве готовят изменения в протоколы, применяемые при лечении шизофрении. Теперь врачам могут разрешить дополнительно проверять стационарных больных на наличие наркотиков в организме. Соответствующий проект приказа есть в распоряжении ТАСС.

В стандарте предусмотрены такие процедуры, как плазмаферез и гемосорбция, направленные на очистку крови от токсинов. Кроме того, планируется пересмотреть перечень немедикаментозных методов: в частности, из документа предлагается исключить групповую терапию с участием родственников пациента.

Помимо прочего, проект приказа затрагивает и лекарственную терапию.

Прежний порядок лечения шизофрении применяется с 2022 года, но теперь его хотят дополнить. В проекте нового документа появилась норма о возможности назначать пациентам дополнительные тесты — на гепатиты В и С, сифилис, а также на оба типа ВИЧ.

Как ранее сообщал KP.RU, ведомство также планирует добавить 149 препаратов в перечень стратегически значимых.