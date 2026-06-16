Россияне добровольно отдают детей в детские дома: вот в чём причины

В России тысячи детей находятся в детских домах по заявлению родителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В российских детских домах содержатся тысячи детей, которые попали туда по заявлению родителей. Об этом информирует издание «Известия». По всей стране количество таких детей составляет 25-30 тысяч, сказано в публикации.

Родители отдают детей в детские дома временно, в связи с тяжёлой жизненной ситуацией. Это может быть потеря жилья из-за пожара или другого стихийного бедствия, раздел имущества при разводе, когда родитель, с которым остаётся ребёнок, оказывается на улице. Иногда родители отдают ребёнка в детский дом, если они сами или кто-то из членов семьи страдают от зависимостей.

При этом дети нередко остаются на государственном попечении и после того, как срок временного пребывания в детдоме заканчивается.

Так, только в Тюменской области в 2025 году родители оставили в детских домах 43 ребёнка, а с начала 2026 года – уже 11, сказано в публикации.

«Семьи должны понимать, что у нас в стране тысячи мер поддержки. И если вы видите, что вам тяжело и вы не справляетесь, то всегда можно найти службу соцподдержки в администрации вашего региона либо обратиться в семейный МФЦ. Если вдруг в соцучреждении вам сказали, что помощи нет, обращайтесь к НКО», - сказала изданию депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Напомним, уполномоченная по правам ребёнка Львова-Белова доложила президенту РФ Владимиру Путину, что 25% детей в детских домах и приютах находятся необоснованно.

Ранее певец Стас Пьеха рассказал, что ему дала жизнь в детском доме.

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