В России рассказали об уровне сложности ЕГЭ-2026

Рособрнадзор: Нерешаемых заданий на ЕГЭ-2026 не было Фото: Ольга ЮШКОВА.

В материалах ЕГЭ-2026 не содержалось заданий, которые можно было бы назвать чрезмерно сложными или невыполнимыми. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев для ТАСС.

«Статистика, которая есть у нас сейчас, в том числе и по математике уже идет обработка, говорит о том, что процент решения всех заданий, которые были в этом году на состоявшихся экзаменах, нормальный по сравнению с другими заданиями и другими годами», — объяснил собеседник агентства.

По всем предметам ЕГЭ-2026 выросло число выпускников, получивших 80 баллов и выше. В ряде дисциплин также зафиксировано увеличение количества стобалльников.

Напомним, что 19 июня станет последним днем основного периода ЕГЭ.

По данным губернатора Виктора Томенко, в Алтайском крае 22 выпускника набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ.