США атаковали якобы судно наркоторговцев в Тихом океане, погиб человек

США атаковали судно в Тихом океане, на нём якобы перевозили наркотики. Фото: REUTERS.

Американские военные атаковали судно, якобы принадлежащее наркоторговцам. Это произошло в Тихом океане, информирует Южное командование ВС США.

Сообщается, что один человек из троих находившихся на судне погиб.

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по перевозке наркотиков. В ходе удара был убит один наркотеррорист, двое других мужчин выжили», - сказано в релизе, опубликованном в социальной сети Х.

Ранее два человека были убиты при ударе военных США по лодке в Тихом океане. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем американские журналисты подсчитали, что армия США цинично убила 205 человек, методично отстреливая все катера и другие суда у берегов Южной Америки. США подозревали эти суда в связах с наркокартелями.